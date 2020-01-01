رام الله / سما /

إصدار سيادة الرئيس قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، تصدر عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف الثلاث، تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة، وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم، وفيما يلي أبز العناوين.

الحياة الجديدة:

عبد الهادي يسلم البطريرك أغناطيوس إفرام الثاني رسالة خطية من رمزي خوري

مصرع ثلاثة أطفال أشقاء في حريق داخل منزلهم بمخيم النصيرات

"فلويد الأميركي" و"حنون الفلسطيني".. صورتان لجريمة واحدة

الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الكترونية

7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة

الرجوب: بناء شراكة حقيقية ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي أهم ما سيناقشه اجتماع الأمناء العامين غدا

فيروز وماكرون.. ابتسامة ووسام.. شعاع أمل وسط ركام بيروت

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم تطلقان قناة فلسطين التعليمية

الأيام:

الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية

وفاة ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق في منزل عائلتهم بمخيم النصيرات

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم

"كورونا": 7 وفيات ورصد 552 إصابة جديدة وظهور بؤر جديدة ومخاوف من تفاقم حدة الوباء

هكذا نكل جنود الاحتلال بمواطن مسن

الإمارات: تنفيذ الضم لن يوقف التطبيع اتفاق للتعاون في القطاع المصرفي والمالي

ماكرون: الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين

القدس: