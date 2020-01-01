إصدار سيادة الرئيس قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، تصدر عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
كما تناولت الصحف الثلاث، تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة، وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم، وفيما يلي أبز العناوين.
الحياة الجديدة:
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عبد الهادي يسلم البطريرك أغناطيوس إفرام الثاني رسالة خطية من رمزي خوري
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مصرع ثلاثة أطفال أشقاء في حريق داخل منزلهم بمخيم النصيرات
"فلويد الأميركي" و"حنون الفلسطيني".. صورتان لجريمة واحدة
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الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الكترونية
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7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة
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الرجوب: بناء شراكة حقيقية ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي أهم ما سيناقشه اجتماع الأمناء العامين غدا
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فيروز وماكرون.. ابتسامة ووسام.. شعاع أمل وسط ركام بيروت
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الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم تطلقان قناة فلسطين التعليمية
الأيام:
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الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية
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وفاة ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق في منزل عائلتهم بمخيم النصيرات
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إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم
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"كورونا": 7 وفيات ورصد 552 إصابة جديدة وظهور بؤر جديدة ومخاوف من تفاقم حدة الوباء
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هكذا نكل جنود الاحتلال بمواطن مسن
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الإمارات: تنفيذ الضم لن يوقف التطبيع اتفاق للتعاون في القطاع المصرفي والمالي
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ماكرون: الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين
القدس:
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الرئيس يصدر قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الالكترونية
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في إسرائيل... 17 وفاة و1526 إصابة جديدة بالوباء
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7 حالات وفاة و552 إصابة إصابة جديدة بكورونا
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الاحتلال يخطر 11 مواطنا بوقف البناء بمنازلهم ويوقف شق طريق زراعي ويقمع مسيرة ضد الاستيطان
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المسن خيري حنون يروي لـ"القدس" ما تعرض له من تنكيل وخنق من قبل جنود الاحتلال
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شمعة تنهي حياة 3 أطفال في مخيم النصيرات
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التعليم العالي: الحوار هو الحل للخروج من أزمة جامعة بيت لحم