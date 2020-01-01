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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

إصدار سيادة الرئيس قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، تصدر عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف الثلاث، تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة، وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم، وفيما يلي أبز العناوين.

الحياة الجديدة:

  • عبد الهادي يسلم البطريرك أغناطيوس إفرام الثاني رسالة خطية من رمزي خوري

  • مصرع ثلاثة أطفال أشقاء في حريق داخل منزلهم بمخيم النصيرات

"فلويد الأميركي" و"حنون الفلسطيني".. صورتان لجريمة واحدة

  • الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الكترونية

  • 7 حالات وفاة و552 إصابة بـ «كورونا» في الضفة وغزة

  • الرجوب: بناء شراكة حقيقية ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي أهم ما سيناقشه اجتماع الأمناء العامين غدا

  • فيروز وماكرون.. ابتسامة ووسام.. شعاع أمل وسط ركام بيروت

  • الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم تطلقان قناة فلسطين التعليمية

الأيام:

  • الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية

  • وفاة ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق في منزل عائلتهم بمخيم النصيرات

  • إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم

  • "كورونا": 7 وفيات ورصد 552 إصابة جديدة وظهور بؤر جديدة ومخاوف من تفاقم حدة الوباء

  • هكذا نكل جنود الاحتلال بمواطن مسن

  • الإمارات: تنفيذ الضم لن يوقف التطبيع اتفاق للتعاون في القطاع المصرفي والمالي

  • ماكرون: الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين

القدس:

  • الرئيس يصدر قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الالكترونية

  • في إسرائيل... 17 وفاة و1526 إصابة جديدة بالوباء

  • 7 حالات وفاة و552 إصابة إصابة جديدة بكورونا

  • الاحتلال يخطر 11 مواطنا بوقف البناء بمنازلهم ويوقف شق طريق زراعي ويقمع مسيرة ضد الاستيطان

  • المسن خيري حنون يروي لـ"القدس" ما تعرض له من تنكيل وخنق من قبل جنود الاحتلال

  • شمعة تنهي حياة 3 أطفال في مخيم النصيرات

  • التعليم العالي: الحوار هو الحل للخروج من أزمة جامعة بيت لحم

#الصحف الفلسطينية

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