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تعرف على أسعار الخضروات والدجاج لهذا اليوم

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسعار الخضروات والدجاج لهذا اليوم



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، قائمة أسعار الخضروات والدجاج، بعد محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه.

وما زالت الأسعار محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

بصل: 1.7 شيكل للكيلو 

كوسا: 1 شيكل للكيلو 

باذنجان: 1 شيكل للكيلو 

بطاطس: 1.6 شيكل للكيلو 

فلفل: 2 شيكل للكيلو 

طماطم: 1.3 شيكل للكيلو 

خيار: 1.8 شيكل للكيلو 

جزر: 1 شيكل للكيلو 

ثوم: 8 شيكل للكيلو 

ملفوف: 2 شسكل الرأس 

زهرة: 4 شيكل الرأس 

قرع: 2 شيكل للكيلو 

ليمون: 3.3 شيكل للكيلو 

ملوخية: 1 شيكل للكيلو 

فاصولياء: 2 شيكل للكيلو 

بيض: 9 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو 

لحمة: 35 شيكل للكيلو 

#الدجاج #الخضروات

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