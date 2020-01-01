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إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب فجر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد عبد أبو عكر (32 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، برصاصة في القدم أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا الرصاص باتجاه الشاب أبو عكر، ما ادى الى اصابته برصاصة في القدم، نقل الى إثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج. 

يشار الى أن عددا من المواطنين تعرضوا الى إطلاق الرصاص اثناء مرورهم بالقرب من البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، كان آخرها فتى من عائلة أبو عاهور من بيت لحم.

 
#الاحتلال

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