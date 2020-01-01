بالصور: غانتس يتابع جهوزية وحدات الجيش الإسرائيلي عن قرب

القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس جولة في وحدات وأقسام بالجيش.



وأفادت القناة 7 العبرية بأن غانتس برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي زارا القوات البرية وأجريا مباحثات مع قائدها جويل ستريك وقادة آخرين، وناقشا خطة تنوفا وتحضيرات المعركة المستقبلية وسبل زيادة الفتك فيها.



كما زار غانت الوحدة متعددة الأبعاد (وحدة الأشباح)، التي تجمع قوات وأسلحة مختلفة من الجيش.



وأشارت القناة العبرية إلى أن غانتس زار مركز البحوث المشتركة الذي عقده لواء كفير في قاعدة جولس العسكرية حيث ألقى نظرة عامة على التمرين وفعالية تدريب المحاكاة للقادة.