الخارجية التركية: قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص يسمم أجواء السلام

انقرة /سما/

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن جمهورية قبرص يسمم أجواء السلام ولا يتماشى مع روح التحالف.

وأضافت الخارجية التركية أنه إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة. وفق روسيا اليوم

وكان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك، قال اليوم الثلاثاء، إن اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها.

وأضاف تشيليك أنه "إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع لنا خطوطا حمراء في مياهنا وفي وطننا، نحن أيضا نضع له نفس الخطوط الحمراء في شرق المتوسط.

وتوجه تشيليك للمسؤولين اليونانيين بالقول إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر أن محاولات الاستيلاء على ثروات البحر الأبيض المتوسط، تعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث، مضيفا أن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.