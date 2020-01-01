"التعليم العالي": الحل للخروج من أزمة جامعة بيت لحم هو الحوار فقط ولا شيء غيره

رام الله /سما/

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحل للخروج من أزمة جامعة بيت لحم هو الحوار فقط ولا شيء غير الحوار، خاصة في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني المرابط.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تتابع باهتمام بالغ أزمة جامعة بيت لحم منذ البداية، وهي على اتصال دائم مع جميع الأطراف لإنهائها.

وأكدت تقديرها لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وثمنت الدور الأكاديمي والوطني الذي تقوم به، مشددة على أن حقوق العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية خط أحمر، وأن الحكومة لا تسمح بالمساس به.

وطالبت الوزارة جميع الأطراف بوقف أي إجراءات اتخذت أو ستتخذ من شأنها تصعيد الموقف وتقلل من فرص الوصول لحل للأزمة، كما طالبتها بالعودة للحوار تحت مظلة الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة بيت لحم، واللجنة المشكلة من المحافظة.

وأكدت حرصها على استمرار العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي تحت كل الظروف، لأن هذا حق علينا تجاه أبنائنا ووطننا وشعبنا.