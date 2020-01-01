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"الخارجية": ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات جديدة

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات جديدة



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" إلى 5768، وحالات التعافي إلى 1969، فيما لم تسجل أي حالات وفاة هذا اليوم.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من دالاس ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3481 إصابة،  فيما لم تسجل أية حالة وفاة هذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 73 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في أميركا والسعودية إلى أرض الوطن هذا اليوم، حيث كان السفير أحمد الديك باستقبالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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