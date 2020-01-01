بعد نشر مناشدتها عبر سما الاخبارية.. د. اشتية يأمر بتحويل الصحفية اللوح لمستشفى المقاصد

أصدر د.محمد اشتية قرارا استثنائيا بتحويل الصحفية صافيناز اللوح، إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أدى لوفاة والدتها وإصابتها إصابة حرجة.
وكانت عائلة الصحفية صافيناز بكر اللوح من سكان قطاع غزة قد ناشدت عبر وكالة سما الاخبارية، أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياتها من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروع يوم الأحد الماضي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة برفقة والدتها التي توفت على الفور.
وقال شقيقها الصحفي محمد اللوح في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك ": تعرضت والدتي المرحومة نجاح وأختي الصحفية صافيناز الي حادث سير مروع على الطريق الرئيسي وسط قطاع غزة بعد صدمهم من قبل صاحب مركبة كان يسير بسرعة جنونية تفوق ١٥٠ كم في الساعة وفق تحقيقات الشرطة مما أدت لوفاة والدتي على الفور وبتر قدمها وتفجير جسدها، فيما أصيبت شقيقتي الصحفية بكسور في كامل أنحاء الجسم مع ضربات ونزيف في الرئتين
وأضاف شقيقها الصحفي الذي كان شاهداَ على الحادث ": توفت والدتي على الفور بعد الحادث ونقلناها برفقة شقيقتي بإتجاه مستشفي شهداء الأقصى بدير البلح ونعم تحويلها لمشفي الرنتيسي بغزة لعمل صورة أشعة مقطعية كاملة للجسد تبين وجود كسور غائرة ونزيف في الرئتين وهي بحاجة إلي تدخل جراحي عاجل في مشفي طبي متقدم
وأشار بأن الأطباء يحاولون التعامل مع حالة شقيقتي وفق الإمكانيات المتاحة لهم داخل المشفي في ظل النقص الحاد بالمعدات الطبية وخصوصا أيضا الأزمة الحالية التي تعيشها مشافي القطاع بعد إنتشار فيروس وكورنا داخل المجتمع واكتشاف حالات ومناطق مصابة بالفيروس والتي على إثرها تم فرض حظر التجول وتقطيع الحركة بين المدن وإغلاق المعابر
ونوه شقيقها ": بعد جهود كبيرة حصلنا على نموذج التحويل رقم(١) من أجل سفرها للعلاج داخل المشافي في الضفة الغربية المحتلة ولكن صدمنا بواقع لم يكن بالحسبان حيث طلبوا مبلغ ٦٢ ألف دولار تأمين صحي من أجل سفرها بحكم أن تأمين وزارة الصحة الفلسطينية لا يغطي حوادث السير وبقيت على حالها منذ ٨ ايام تصارع الموت دون تدخل جراحي عاجل لها مع العلم بأنها بحاجة إلي تدخل فوري لإنقاذ حياتها من الموت
وفي ختام مناشدته طالب شقيقها كافة الجهات سواء حكومية أو رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية أو دولية وكل أصحاب الضمائر الحية والإنسانية بضرورة التدخل من أجل التكفل لعلاج شقيقتي وتسهيل سفرها للعلاج خارج فلسطين في مركز طبي متقدم وإنقاذ حياتها من الموت بعد حادث سير مروع تعرضت له الاسبوع الماضي.