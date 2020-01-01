بعد نشر مناشدتها عبر سما الاخبارية.. د. اشتية يأمر بتحويل الصحفية اللوح لمستشفى المقاصد

غزة /سما/

أصدر د.محمد اشتية قرارا استثنائيا بتحويل الصحفية صافيناز اللوح، إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أدى لوفاة والدتها وإصابتها إصابة حرجة.

وكانت عائلة الصحفية صافيناز بكر اللوح من سكان قطاع غزة قد ناشدت عبر وكالة سما الاخبارية، أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياتها من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروع يوم الأحد الماضي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة برفقة والدتها التي توفت على الفور.

وقال شقيقها الصحفي محمد اللوح في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك ": تعرضت والدتي المرحومة نجاح وأختي الصحفية صافيناز الي حادث سير مروع على الطريق الرئيسي وسط قطاع غزة بعد صدمهم من قبل صاحب مركبة كان يسير بسرعة جنونية تفوق ١٥٠ كم في الساعة وفق تحقيقات الشرطة مما أدت لوفاة والدتي على الفور وبتر قدمها وتفجير جسدها، فيما أصيبت شقيقتي الصحفية بكسور في كامل أنحاء الجسم مع ضربات ونزيف في الرئتين

وأضاف شقيقها الصحفي الذي كان شاهداَ على الحادث ": توفت والدتي على الفور بعد الحادث ونقلناها برفقة شقيقتي بإتجاه مستشفي شهداء الأقصى بدير البلح ونعم تحويلها لمشفي الرنتيسي بغزة لعمل صورة أشعة مقطعية كاملة للجسد تبين وجود كسور غائرة ونزيف في الرئتين وهي بحاجة إلي تدخل جراحي عاجل في مشفي طبي متقدم

وأشار بأن الأطباء يحاولون التعامل مع حالة شقيقتي وفق الإمكانيات المتاحة لهم داخل المشفي في ظل النقص الحاد بالمعدات الطبية وخصوصا أيضا الأزمة الحالية التي تعيشها مشافي القطاع بعد إنتشار فيروس وكورنا داخل المجتمع واكتشاف حالات ومناطق مصابة بالفيروس والتي على إثرها تم فرض حظر التجول وتقطيع الحركة بين المدن وإغلاق المعابر

ونوه شقيقها ": بعد جهود كبيرة حصلنا على نموذج التحويل رقم(١) من أجل سفرها للعلاج داخل المشافي في الضفة الغربية المحتلة ولكن صدمنا بواقع لم يكن بالحسبان حيث طلبوا مبلغ ٦٢ ألف دولار تأمين صحي من أجل سفرها بحكم أن تأمين وزارة الصحة الفلسطينية لا يغطي حوادث السير وبقيت على حالها منذ ٨ ايام تصارع الموت دون تدخل جراحي عاجل لها مع العلم بأنها بحاجة إلي تدخل فوري لإنقاذ حياتها من الموت

وفي ختام مناشدته طالب شقيقها كافة الجهات سواء حكومية أو رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية أو دولية وكل أصحاب الضمائر الحية والإنسانية بضرورة التدخل من أجل التكفل لعلاج شقيقتي وتسهيل سفرها للعلاج خارج فلسطين في مركز طبي متقدم وإنقاذ حياتها من الموت بعد حادث سير مروع تعرضت له الاسبوع الماضي.