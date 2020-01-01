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الاحتلال يمنع شق طريق زراعية في جالود

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس /سما/

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من مواصلة العمل بشق طريق زراعية في قرية جالود، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من شق طريق في المنطقة الجنوبية من القرية، خلف مدرسة جالود الثانوية، مضيفا أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين، التي كان آخرها العام الماضي حيث أشعل المستوطنون النار في مئات الدونمات المزروعة بالزيتون هناك، ما أدى إلى احتراق حوالي 1000 شجرة، قسم كبير منها بشكل كلي.

وأوضح دغلس أن طول الطريق الزراعية التي يجري العمل على شقها يبلغ 550 مترا، وبعرض 6 أمتار، مبينا أن المشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال الإغاثة الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومجلس قروي جالود.

#قوات الاحتلال #نابلس

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