حمد تؤكد أهمية مأسسة وتطوير عمل لجان "الإسناد"

رام الله /سما/

أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أهمية مأسسة وتطوير عمل لجان الإرشاد والتوجيه والإسناد النسوية التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وعددها 200 لجنة في كافة محافظات الوطن، لتقديم خدمات الإغاثة والإرشاد الصحي والاجتماعي، وتلبية الاحتياجات.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع مجموعة من عضوات اللجان في الهيئات المحلية من محافظة طولكرم، لبحث الخطة المستقبلية لتطوير العمل، والتحديات والمعيقات الميدانية.

وشدًدت حمد على أن خطة العمل المستقبلية ستتم بطريقة تشاركية، ومبنية على الاحتياجات والأولويات، لصنع التغيير، وتعزيز مشاركة المرأة السياسية، وفي كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والتنمية، وذلك بعد النجاح في دور هذه اللجان المرحلي وهو مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وتوفير الحماية للمرأة والأسرة.

وأضافت حمد أن مبادرة تشكيل هذه اللجان تهدف لخلق قيادات نسوية مستقبلية، ونقل الخبرات بين الأجيال من خلال منح الفرصة لدمج الجيل الشاب، وأننا نسعى إلى حالة تكامل مع كافة الشركاء في الميدان، لخلق حالة من الوعي، وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات، لتشكيل حاضنة مجتمعية.