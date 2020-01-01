  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمد تؤكد أهمية مأسسة وتطوير عمل لجان "الإسناد"

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد تؤكد أهمية مأسسة وتطوير عمل لجان "الإسناد"



رام الله /سما/

 أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أهمية مأسسة وتطوير عمل لجان الإرشاد والتوجيه والإسناد النسوية التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وعددها 200 لجنة في كافة محافظات الوطن، لتقديم خدمات الإغاثة والإرشاد الصحي والاجتماعي، وتلبية الاحتياجات.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع مجموعة من عضوات اللجان في الهيئات المحلية من محافظة طولكرم، لبحث الخطة المستقبلية لتطوير العمل، والتحديات والمعيقات الميدانية.

وشدًدت حمد على أن خطة العمل المستقبلية ستتم بطريقة تشاركية، ومبنية على الاحتياجات والأولويات، لصنع التغيير، وتعزيز مشاركة المرأة السياسية، وفي كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والتنمية، وذلك بعد النجاح في دور هذه اللجان المرحلي وهو مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وتوفير الحماية للمرأة والأسرة.

وأضافت حمد أن مبادرة تشكيل هذه اللجان تهدف لخلق قيادات نسوية مستقبلية، ونقل الخبرات بين الأجيال من خلال منح الفرصة لدمج الجيل الشاب، وأننا نسعى إلى حالة تكامل مع كافة الشركاء في الميدان، لخلق حالة من الوعي، وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات، لتشكيل حاضنة مجتمعية.

#امال حمد #شؤون المرأة

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تمهل اسرائيل شهراً.. ما الجديد في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس ؟

الكشف عن تفاصيل اتفاق احتواء التصعيد بين حماس واسرائيل: فتح المعابر والبحر وادخال المستلزمات الطبية

سيكون لسكان غزة ما يقرب 20 ساعة كهرباء.. محلل إسرائيلي : الجولة التالية من البالونات مسألة وقت فقط

حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

بن زايد لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم

بيان ثلاثي إماراتي أمريكي إسرائيلي بشأن معاهدة السلام.. اليك تفاصيله

شركة "الكهرباء" تعلن عن جدول التوزيع عقب تشغيل المحطة

الأخبار الرئيسية

3 فئات تطالها المساعدات.. تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

6 شهور من المواجهة مع الوباء والخليل تتصدر: 180 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة..

الوفد المصري

سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة

الصحة بغزة توضح الية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس كورونا

كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام