الاحتلال يحكم على أسير وتجديد إداري وتمديد توقيف آخرين

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم، على الأسير برهان خالد جميل من جنين، بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام، وعلى الأسير فايز علاء الدين سعيد من نابلس بالسحن لمدة عام.

وجددت المحكمة الاعتقال الإداري للأسير غسان أبو هشهش من مخيم الفوار بالخليل، للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر، وهو معتقل منذ أيلول العام الماضي، كما جددته لمدة ستة أشهر للأسير منتصر شديد من دورا جنوب الخليل، علماً أنه أمضى أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وأجلت محاكمة محمد يوسف زيادة من جنين، حتى 29/ 9/ 2020، علماً أنه معتقل منذ آذار الماضي، ومددت للمرة الـ11 على التوالي توقيف الأسيرعارف نافذ نصار من بلدة مادما، جنوبي مدينة نابلس، حتى تاريخ 21/ 9/ 2020، وأجلت محاكمة الأسير بشار بدوي من مخيم العروب بالخليل، حتى تاريخ 29/ 9/ 2020، وهو معتقل منذ 20 شهراً، كما أجلت محاكمة الأسير المقدسي عمر محيسن حتى الأربعاء المقبل.

ومددت محكمة "عوفر" اعتقال الأسير الصحافي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت مدة 72 ساعة، تمهيداً لتحويله للاعتقال الإداري، علماً أنه اعتُقل قبل أُسبوع.