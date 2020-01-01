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الهند: قواتنا سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا بعد مواجهة مع القوات الصينية

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند: قواتنا سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا بعد مواجهة مع القوات الصينية



واشنطن / وكالات /

قال مسؤول هندي بارز اليوم الثلاثاء، إن القوات الهندية انتشرت على 4 قمم جبلية استراتيجية بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وأضاف أن تحرك القوات الهندية جاء ردا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر يوم السبت.

وتابع قائلا "حشدنا قواتنا واحتللنا أربع قمم"، مشيرا إلى أن القمم الأربع داخل الجانب الهندي من خط الحدود.

وصرح بأن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة باسم السفارة الصينية في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب "استفزازات صارخة".

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

المصدر: رويترز

#الهند #الصين #الخملايا

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