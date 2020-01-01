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تواصل بناء قوتها لحرب قادمة.. واللا: حماس ضربت الشعور بالأمن في النقب الغربي

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل بناء قوتها لحرب قادمة.. واللا: حماس ضربت الشعور بالأمن في النقب الغربي



القدس المحتلة /سما/

رأى المحلل العسكري لموقع واللا العبري، "أمير بوحبوط" أن حركة حماس أضرت بالشعور بالأمن لدى المستوطنين في منظقة النقب الغربي خلال الفترة الماضية بسبب البالونات الحارقة والمتفجرة.

وقال المحلل إن المنحة القطرية قامت بتأجيل جولة التصعيد لفترة قصيرة أخرى، ولكن الأزمات في قطاع غزة هي أزمات حقيقية.

وأشار بوحبوط إلى أنه لا يوجد لدى الاحتلال أية استراتيجية في التعامل مع قطاع غزة.

وبحسب المحلل فإن حركة حماس تقوم ببناء قوتها وزيادتها لاستخدامها في الحرب المقبلة، مضيفًا أن هذا البناء مستمر وأن "إسرائيل" لا تقوم بفعل شيء لإيقافه.

#اسرائيل #حماس #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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