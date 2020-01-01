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الصحة بغزة توضح الية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة توضح الية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس كورونا



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الوزارة تقوم بتقييم يومي للمرحلة التي يسلكها وباء كورونا في قطاع غزة.

وأشار القدرة، إلى أن الوزارة أقرّت إرسال نتيجة الفحص للمواطنين من خلال رسالة نصية على هواتفهم المحمولة وذلك لتقليل الحركة خارج المنازل، وللمحافظة على خصوصيته.

ولفت إلى أن الفحوصات المخبرية كانت تجري سابقا ما بين ما بين 8 – 12 ساعة، وأن حجم الإصابات والمخالطة في القطاع جعل الوزارة تقر رقم واتس اب للاستعلام عن نتيجة الفحص المخبري.

وبين أن الفئات المستهدفة من الفحوصات المخبرية هي حالات الاشتباه ممن تظهر عليهم أعراض حادة، بالإضافة للمخالطين، وعينات عشوائية من المناطق الجغرافية المصابة بالوباء للاطمئنان على الوسط المحيط لأي إصابة. "الراي الحكومية"

#غزة #فيروس كورونا #اسرف القدرة #وزارة الصحة #كورونا في غزة

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