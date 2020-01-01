دراسة صادمة: القيلولة تزيد خطر الوفاة 19%

وكالات / سما /

كشفت دراسة صينية حديثة أن النوم أكثر من ساعة خلال النهار (القيولة) تزيد خطر الوفاة بنسبة 19%.

وجمع علماء جامعة قوانغتشو الطبية في الصين بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وحللوا معلومات عن 313651 شخصاً، بينهم 39% ينامون أثناء النهار، وجاءت النتائج التي نشرت في مجلة MedicalXpress صادمة، بعدما أظهرت أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد على 34% مقارنة بغيرهم.

ويرجح العلماء أن النوم لأي فترة أثناء النهار يزيد مخاطر الوفاة المبكرة، مؤكدين أن الدراسة أثبتت العلاقة الوطيدة بين النوم وخطر الموت، وكانت أقوى لدى النساء وكبار السن عن الفئات الأخرى، إذ بلغت النسبة 22% و17% على التوالي.