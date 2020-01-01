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تغريم 35 مخالفا للإجراءات الصحية

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم 35 مخالفا للإجراءات الصحية



رام الله /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الشرطة وبناء على توصية اللجنة المشتركة (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، حرر 35 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 30 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 651 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إخطار 57 مخالفاً لتصويب وضعهم القانوني، وضبط وإتلاف نحو نصف طن من السلع التالفة.

#الاقتصاد الوطني #طوارئ #فيروس كورونا

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