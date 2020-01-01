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الرجوب يطّلِع على الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطّلِع على الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا



جنين /سما/

 التقى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير عام مديرية تربية جنين سلام الطاهر، التي أطلعته على الاستعدادات الجارية مع بدء العام الدراسي الجديد والعودة الآمنة إلى المدارس على مراحل في ظل جائحة كورونا، بإتباع كافة الإرشادات الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة، لمنع انتشار الفيروس، وضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

بدوره، قال الرجوب:" من الضروري ان يكون هناك وعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة لتستمر العملية التعليمية في هذه الظروف الاستثنائية".

ومن المقرر تنظيم جولات ميدانية للمدارس للإطلاع على إجراءات الوقاية فيها.

#جنين #اكرم الرجوب

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