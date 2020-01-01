لا موعد لصرف شيكات الشؤون..الديك: توزيع مساعات نقدية لـ 2600 أسرة لمدة 5 أشهر

رام الله /سما/

أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك أنه "خلال أسبوع أو 10 أيام سنبدأ توزيع مساعات نقدية لـ 2600 أُسرة بقيمة 1100 شيقل لكل أُسرة لمدة 5 أشهر، فيما سينطلق خلال الأيام المقبلة برنامج توزيع مساعدات غذائية (24 ألف طرد) على الأُسر الفقيرة والمهمشة.

وأوضح في تصريح لـ"صوت فلسطين": أعددنا خطة استجابة سريعة لدعم الأُسر المتضررة من كورونا في قطاع غزة بتكلفة 39 مليون دولار، ونجري البحث مع الجهات الدولية لتأمين التمويل اللازم.

وقال: تركز هذه الخطة على الأُسر الفقيرة والمرضى وكبار السن ومراكز الحجر الصحي والمراكز الإيوائية والاجتماعية.

وأضاف الديك: وضعنا الذين سيفقدون أعمالهم خلال الإغلاق، مثل الباعة المتجولين والسائقين، على سلم أولوياتنا.

وأشار إلى أنه "سيتم الحصول على بيانات الفقراء الجدد والمتضررين خلال الجائحة عبر طواقمنا وعلاقاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني".

وقال: تجعلنا محدودية الموارد المالية نأخذ بالحسبان أولوية الأسر كبيرة العدد، وتضم كبار سن أو ذوي إعاقة أو في الحجر الصحي.

وأضاف: نأمل حشد المبلغ المطلوب لتأمين الخطة التي رسمتها وزارة التنمية بشأن الوضع الإغاثي بغزة، وهو غير متوفر حتى اللحظة.

وتابع الديك: حتى اللحظة لا موعد محدداً لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأُسر الفقيرة.