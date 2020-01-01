كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام

القدس المحتلة /سما/

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، غاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء: إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، أكبر إنجاز تحقق في المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن الإنجاز الذي تحقق بالمعاهدة، أعطى أملاً بالتغييرات المستقبلية في المنطقة، وفق تعبيره.



وتابع كوشنر: أن الوضع بالمنطقة، كان ميئوساً منه، لكن الاجتماعات الأخيرة، ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص المشتركة، مشيراً إلى أنه تمت المناقشة مع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، بشأن اتفاقات مصرفية، وفرص السفر وزيارة المعالم الدينية.



وادعى كبير مستشاري البيت الأبيض، بأن دولاً أخرى تكلمنا معها، وتريد اتخاذ الخطوات، التي قامت بها الإمارات، زاعماً أن دول المنطقة تريد شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً.

وقال كوشنر إن الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإماراتية، ركزا على كيفية تحسين حياة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة في الماضي أو المشاركة بالحوار والسلام، وفق زعمه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتياهو، رحب بمذكرة التفاهمات الأولى، التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات، والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال.

وشدد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن هذه التفاهمات، ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدماً، وسنعلن قريباً عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

