  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هولي يطالب "أونروا" بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يطالب "أونروا" بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس كورونا



غزة /سما/

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالإعلان عن نداء إغاثة طارئ جديد لمواجهة فيروس كورونا، وتغطية المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين في ظل مضاعفة الأعباء والمسؤوليات عليها بعد تفشي فيروس كورونا في كافة مناطق عملياتها الخمس، وآخرها في قطاع غزة.

ولفت ابو هولي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن إعلان نداء الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الذي أطلقته الوكالة في شهر أيار الماضي قد شارف على الانتهاء، وأن ما هو متوفر لديها من موازنة لمواجهة الفيروس غير كاف لتلبية احتياجات اللاجئين في المخيمات على كافة المستويات الخدماتية الصحية والتعليمية والاغاثية حتى نهاية العام.

وشدد على ضرورة وضع "أونروا" خطة تحرك تجاه المانحين تمكنها من سرعة استجابتهم للنداء الطارئ الجديد، لإسعاف الاوضاع في المخيمات التي باتت على شفا كارثة انسانية.

وبين أن الاتصالات مع الوكالة متواصلة منذ أزمة كورونا لتنسيق التحركات لمواجهة الفيروس، وتأمين الخدمات الطارئة والاعتيادية للاجئين في كافة المخيمات.

وأوضح أبو هولي أن الأونروا ستوزع في قطاع غزة 250 ألف طرد غذائي (دورة الربع الثالث) خلال الايام المقبلة، ستستفيد منها 250 ألف عائلة، بواقع 1.1 مليون فلسطيني.

وتطرق إلى التنسيق مع مدير الوكالة لتأمين المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية في قطاع غزة، ومع مدراء عملياتها في الدول المضيفة، خاصة لبنان، لتأمين المساعدات الغذائية للاجئين بعد فقدان عملهم ومصادر رزقهم نتيجة الإجراءات الوقائية.

وكشف أبو هولي عن اتصالات مع الدول المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لدعم "أونروا" في تحشيد الدعم لسد العجز المالي في موازنتها، حيث رفعت رسالة إلى مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني  بضرورة رفع حالة التأهب، وأن تعلن في المخيمات التي يظهر فيها الوباء بأنها على شفا كارثة انسانية، كون الأمر يتعلق بالحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين، ومطالبته بإطلاق مناشدة دولية عاجلة لتأمين متطلبات الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، ودعم أنماط التعليم المدمج والذاتي، وتأمين المساعدات الإغاثية.

#احمد ابو هولي #منظمة التحرير #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل اتفاق احتواء التصعيد بين حماس واسرائيل: فتح المعابر والبحر وادخال المستلزمات الطبية

حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

بن زايد لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم

بيان ثلاثي إماراتي أمريكي إسرائيلي بشأن معاهدة السلام.. اليك تفاصيله

الصحة تصنف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء.. والبزم: ستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة

سلطة النقد توضح آلية إعادة فتح البنوك في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: حماس فهمت أخيرا بأن سياستنا لن تتغير في غزة

العمادي يغادر غزة للقاء ميلادينوف ومسؤولين إسرائيليين

سيكون لسكان غزة ما يقرب 20 ساعة كهرباء.. محلل إسرائيلي : الجولة التالية من البالونات مسألة وقت فقط

وزيرة الصحة : تسجيل 7 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المقاومة تمهل اسرائيل شهراً.. ما الجديد في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس ؟