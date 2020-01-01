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شرطة غزة توقف مواطنين خالفوا إجراءات السلامة ضد فيروس "كورونا"

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة توقف مواطنين خالفوا إجراءات السلامة ضد فيروس "كورونا"



غزة /سما/

أكد الناطق باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت عدد من المواطنين ممن ثبت لدينا عدم التزامه بإجراءات السلامة، لمدة 48 ساعة، والذي أعلنت عنها وزارة الداخلية سابقًا.

وأوضح البطنيجي، أن عناصر الشرطة أخذت تعهدات من المخالفين بعدم الخروج إلى الشواررع، إلا في الحالات الضرورية، مبينًا أنه لا مانع بان تكون هناك حركة قريبة للمواطنين لقضاء الحاجيات، مع ضرورة التزام الجميع بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.

وذكر أن هناك استنفار 100% لأفراد الأجهزة الأمنية جميعًا، وعلى رأسهم الشرطة الفلسطينية، في إطار مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العاملين في المكاتب انضموا للميدان، والكل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في ظل هذه الأزمة.

وكانت داخلية غزة، قد نبهت على لسان ناطقها إياد البزم، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي التعليمات.

#شرطة #قطاع غزة #فيروس كورونا

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