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إدارة "عوفر" تبلغ الأسرى أن نتائج العينات التي أُخذت من 120 أسيراً سلبية

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة "عوفر" تبلغ الأسرى أن نتائج العينات التي أُخذت من 120 أسيراً سلبية



رام الله /سما/

 أبلغت إدارة سجن "عوفر" الأسرى، بأن نتائج العينات التي أُخذت من 120 أسيراً، وذلك منذ الإعلان عن وجود (5) إصابات بين صفوف الأسرى مؤخراً، سلبية أي أنهم غير مصابين، وصباحاً تم أخذ عينات من (15) أسيراً، وفي انتظار نتائجها.

وأكد نادي الأسير، مجدداً أن النتائج التي تُعلن عنها إدارة سجون الاحتلال، تبقى محط شك، طالما لا توجد جهة محايدة تشرف على نتائج العينات التي تؤخذ من الأسرى، خاصة مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مقارنة مع الفترة الماضية وانحصار المعلومات برواية الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى جملة الانتهاكات التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، عبر تحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحقهم، واستخدامه كأداة ترهيب وضغط على المعتقلين الجدد، ووضع الأسرى في عزل مضاعف، خاصة مع صعوبات كبيرة يواجهها المحامون في متابعة الأسرى، وحرمان جزء كبير من عائلات الأسرى من الزيارة بذريعة الوباء.

وطالب نادي الأسير، بضرورة الضغط على الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، ووقف عمليات الاعتقال اليومية التي شكلت بالإضافة إلى السجانين مصدراً لنقل عدوى فيروس كورونا للأسرى.

علماً أنه منذ الإعلان عن انتشار الوباء، سجلت (15) إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى، منهم أسيران اُكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

#سجن عوفر #اسرى

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