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الشرطة تفض 3 حفلات زفاف في جنين

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 3 حفلات زفاف في جنين



جنين /سما/

 فضت الشرطة، الليله الماضية، 3 حفلات زفاف في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذاً لتعليمات الرئيس ودولة رئيس الوزراء لحصر انتشار الوباء ومنع التجمعات بمنع الاحتفالات والأعراس وبيوت العزاء، قامت الشرطة وبناء على توجيهات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة بإيقاف 3 حفلات زفاف في محافظة جنين لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة المناسبات في محافظات الوطن.

وتهيب الشرطة بالمواطنين، ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي حرصاً على السلامة العامه للمواطنين.

#الشرطة #جنين

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