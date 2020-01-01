توفُّر نسخٍ مطبوعةٍ من المساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول"

رام الله /سما/

أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم، توفُّر نسخٍ مطبوعةٍ من أول مؤلف علمي محكم للمساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول" والخاص بالمساق الجامعي الذي يُطرح كمساق اختياري عام في معظم الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية، وستعمل هيئة مكافحة الفساد على توزيع الكتاب على مختلف الجامعات والكليات الجامعية التي تطرح المساق، ليتمكن الطلبة المسجلون بالمساق من الاستفادة منه، ابتداء من الفصل الأكاديمي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021.

ويركز المساق، الذي يعادل ثلاث ساعات جامعية معتمدة في فصوله الثلاثة على منظومة مكافحة الفساد في فلسطين، بحيث يعرض في فصلٍ كاملٍ منه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من حيث النشأة والصلاحيات والاختصاصات المتمثلة في الوقاية وإنفاذ القانون، ودور كلٍّ من نيابة جرائم الفساد ومحكمة جرائم الفساد، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد، إضافة إلى تقديمه شرحاً مفصلاً حول ماهية الفساد والآثار الناجمة عنه من حيث التأصيل الفلسفي والاتجاهات النظرية لمفهوم الفساد، وأشكال الفساد في فلسطين، ودور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد، وكذلك يطرح المساق دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد، إلى جانب عرضه حالات دراسية عملية تتعلق بالفساد.

جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد تطرح مساقاً ثانياً، خاص بطلبة الحقوق بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، ويتميز هذان المساقان باعتمادهما على الجوانب العملية، مثل الزيارات الميدانية لجهات الاختصاص، مثل هيئة مكافحة الفساد والقضاء وغيرهما.

للحصول على نسخةٍ من المساق الدخول إلى الرابط أدناه، وكذلك ستتوفر نسخ في الجامعات التي تعتمد هذا المساق:

https://www.pacc.ps/library/viewbook/10357