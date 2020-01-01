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فنانة مصرية شهيرة تتحدث عن "أيام مرعبة" عاشتها مع كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية شهيرة تتحدث عن "أيام مرعبة" عاشتها مع كورونا



وكالات / سما /

أعلنت المطربة المصرية، نادية مصطفى، عن شفائها من مرض "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قضت فترة عزل استمرت أكثر من 16 يوم.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أنها عاشت الأيام الماضية في رعب بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد-19) عليها.

وتوجهت المطربة صاحبة أغنية "سلامات" بالشكر لكل أصدقائها الذين ساندوها في فترة مرضها، ومنهم نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، ووصفته بـ"عشرة العمر"، كذلك زوجته نهلة.

كما شكرت نادية مصطفى الله تعالى لأنه رزقها بأبناء كانوا معها على مدار 24 ساعة رغم بعدهم عنها، وذلك من خلال خاصية "الفيديو كول"، مشيرة إلى أنهم هوّنوا عليها العزل ورفعوا من معنوياتها، كما شكرت شريك حياتها وزوجها، المطرب، أركان فؤاد، الذي تفانى في خدمتها واهتم بطعامها، ودائما كانت تلمح في عينيه الرعب، داعية من الله تعالى أن يمنحه الصحة، بحسب قولها.

واختتمت نادية مصطفى بيانها بدعاء هو "يا رب يخلصنا من الرعب اللى إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلا وليس آجلا بقدرة كن فيكون".

#نادية مصطفى #فيروس كورونا #كورونا #مصر #كوفيد-19

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