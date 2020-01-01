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أستراليا تعلن عن وظيفة الأحلام.. جنة معزولة بحاجة إلى رعاية

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تعلن عن وظيفة الأحلام.. جنة معزولة بحاجة إلى رعاية



وكالات / سما /

أعلنت هيئة المتنزهات البحرية الأسترالية أنها تبحث عن شخص للعيش على جنة في جزيرة استوائية معزولة ومحاطة بحاجز مرجاني كبير.

وقالت الهيئة إنها تبحث عن شخص للعمل بدوام كامل على جزيرة معزولة تبعد عن ساحل بورت دوغلاس 9 أميال، وأوضحت أن المهمة هناك ستكون "شاقة".

وقال مساعد مدير الهيئة، مارك ريد، إن المرشح الفائز بالوظيفة عليه أن يقوم بعدد من الواجبات، منها صيانة المباني، والبنى التحتية على الجزيرة، بما في ذلك نظام الطاقة الشمسية، ونظام معالجة الصرف الصحي، وتنظيف المراحيض، والتخلص من الأعشاب الضارة، وأعمال الزراعة، وإحصاء أعداد الطيور على الجزيرة.

وفتحت السلطات استقبال الطلبات للوظيفة حتى 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.

#أستراليا #وظيفة

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