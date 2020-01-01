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العمادي يغادر غزة للقاء ميلادينوف ومسؤولين إسرائيليين

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يغادر غزة للقاء ميلادينوف ومسؤولين إسرائيليين



غزة / سما /

 غادر السفير القطري محمد العمادي، ظهر اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأفاد مصدر  لـ "القدس" ، بأن السفير القطري توجه إلى القدس للقاء نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، لبحث صورة تطورات الأوضاع بغزة.

وبين المصدر، أن العمادي سيلتقي في القدس مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، كما أنه سيلتقي بمسؤولين من شركة الغاز الإسرائيلية لبحث إمداد محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع بالغاز.

وأشار المصدر، إلى أن العمادي سيعود لغزة إما غدًا أو بعد غد، لاستكمال المباحثات التي يجريها منذ أيام في إطار متابعة قطر لحالة الهدوء.

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