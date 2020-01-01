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وزيرة الصحة : تسجيل 7 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 7 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 282 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وقالت الكيلة إن 62.6% من مجمل الإصابات النشطة بفيروس كورونا تتركز في محافظتي القدس والخليل، بواقع 3400 حالة في محافظة الخليل، و2558 في محافظة القدس (1734 بمدينة القدس و824 في ضواحيها).

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة الإصابات النشطة في قطاع غزة بلغت 3.3% من مجمل الإصابات النشطة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة في الضفة الغربية بما فيها القدس 96.7% من مجمل الإصابات النشطة المسجلة في فلسطين، بواقع 319 إصابة نشطة في قطاع غزة، و9199 في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت، أن حالات الوفاة سجلت محافظة رام الله والبيرة (3 حالات)، ومحافظة الخليل (حالتان)، محافظة قلقيلية (حالة)، قطاع غزة (حالة).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (203)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (15)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (12)، طوباس (2)، قطاع غزة (44)، ضواحي القدس (26)، فيما لم تتوفر أي معطيات جديدة حول مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة سلفيت (8)، محافظة الخليل (151)، محافظة جنين (2)، محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة بيت لحم (53)، المحافظات الجنوبية- قطاع غزة (4).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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