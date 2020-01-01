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الديمقراطية تدعو لتعزيز الموقف الوطني ومواصلة كشف كذب الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الثلاثي الأميركي – الإسرائيلي –الإماراتي، عن التوقف عن زرع الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والأوهام، في الفضاء السياسي، والكف عن الإدعاء بأن دولة الاحتلال قد وافقت مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات، على وقف مخطط الضم.

ولفتت الجبهة النظر إلى الحقائق البديلة والدامغة التي يؤكدها، بشكل شبه يومي، كبير مستشاري ترامب وعراب صفقة ترامب – نتنياهو جاريد كوشنير، في أن خطة الضم لم تلغَ ولم تنزع عن الطاولة، وأنها مازالت تشكل حلقة مركزية، في صفقة ترامب- نتنياهو، وأنها سوف تنفذ في وقت لاحق، وأنه تم تأجيلها فقط من أجل إفساح المجال أمام إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات بينهما. كما أن نتنياهو مازال يؤكد أن اتفاقه مع الإمارات قام على أساس «السلام مقابل السلام» وأنه مازال يعمل على تطبيق خطة الضم، وأنه لم يقدم أية تنازلات عن خطته للضم.

وشددت الجبهة في بيانها على ضرورة تعزيز وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة خطة الضم وصفقة ترامب – نتنياهو والإحتلال الإستعماري العنصري، وتعزيز الموقف في رفض الانجرار نحو مفاوضات بائسة، في ظل هيمنة صفقة ترامب على الأجواء، ليس من أهدافها سوى إشراك الفلسطينيين بالقبول بشطب قضيتهم وحقوقهم الوطنية واستبدال المشروع الوطني «حق تقرير المصير والاستقلال العودة»، بكيان هزيل على أجزاء من الضفة الفلسطينية تحت الهيمنة الكاملة لدولة الاحتلال، براً وبحراً وجواً، وفي الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية كافة.

#الجبهة الديمقراطية

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