التنمية تنظم حملة توعوية للوقاية من مخاطر مرض كورونا في قرية الشباب

رام الله / سما /

افتتحت الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، أمس، دورة تدريبية حول التوعية والوقاية من مخاطر فايروس كورونا (كوفيد-19 )، وخاصة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بدعم من اليونيسيف وبالشراكة مع مؤسسة شارك في قرية الشباب.

وافتتح هذه الدورة عاصم خميس مدير عام الأسرة والطفولة، مرحباً بالمشاركين من مركز التنمية المجتمعية في أريحا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومشرفة الحضانات ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في أريحا وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وقال خميس في كلمته إن هذه الحملة التوعوية تأتي في سياق حماية الأطفال ووقايتهم في فترة الطفولة المبكرة من فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى اعداد وتصميم الخطط المجتمعية المستجيبة لاحتياجات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، واعداد الموازنات الخاصة بها والقدرة على القيام بحملات المناصرة والضغط للتوعية بقضايا الطفولة المبكرة والمشاكل النمائية والصحية والتعليمية والمعرفية والسلوكية التي تعترض الأطفال في هذه المرحلة، واعتبر خميس أن دور مؤسسات المجتمع المدني مهم ومساند، وأضاف أن هذه الدورة ستستمر لمدة يومين وتمنى أن تتكلل بالنجاح وتحقق الأهداف المرجوة.