شاهد.. "لاب توب" غوغل ينافس حواسب آبل

وكالات / سما /

كشفت شركة "غوغل"، عن تطويرها حاسب جديد من سلسلة Pixelbook، ليكون أحد أهم المنافسين لحواسب Macbook الشهيرة من آبل.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب غوغل الجديد سيحمل اسم Halvor، وسيأتي بتقنيات جديدة تميزه عن حواسب Pixelbook الحالية.

وأوضحت التسريبات، أن أكثر ما سيميز هذا الجهاز هو الهيكل المتوسط الحجم وخفيف الوزن، والشاشة التي ستعمل باللمس، ولوحة المفاتيح الخاصة من نوع Volteer، والتي ستكون مجهزة بزر يسمح للجهاز بالعمل مع مساعد غوغل الصوتي.

وأضافت أن شاشة هذا الجهاز مع جسمه الأساسي سيمكن فصلهما عن لوحة المفاتيح ليتحولا إلى حاسب لوحي شبيه بحواسب Pixelbook.

كا يفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالجات Tiger Lake التي تنتمي إلى معالجات الجيل 11 من إنتل، و تتميز بسرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات والصور والفيديوهات وشبكات الإنترنت. كما اورد موقع روسيا اليوم".

ومن المفترض أن يزود أيضا بذواكر وصول عشوائي بحجم 16 غيغابايت، وربما سيحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة كما في حواسب سامسونغ اللوحية الجديدة.

كما سيحصل هذا الحاسب على مكبرات صوت متطورة توزع الأصوات بصورة احترافية، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحم ونقل البيانات.