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الجيش الإسرائيلي يأمر قوات الاستنفار قرب غزة بتسليم سلاحها

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يأمر قوات الاستنفار قرب غزة بتسليم سلاحها



القدس المحتلة / سما /

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لأفراد صفوف الاستنفار في غلاف غزة بتسليم أسلحتهم وذلك خلافا لرغبتهم.
 
وذكرت القناة 12 العبرية أن التعليمات تشمل التجمعات السكنية التى تبعد عن الجدار الحدودى بمسافة 4 إلى 7 كيلومترات مما يعني أنه لا توجد صفوف استنفار خلال فترات إعلان الاستنفار.
 
وأوضحت أن القرار جاء نتيجة تعدد سرقة الأسلحة من أفراد صفوف الاستنفار والتى وقعت فى الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن صفوف الاستنفار هي قوة أمنية محدودة للتحرك بسرعة خلال وقوع حدث أمني لحين وصول قوات إضافية أو قوات الجيش، وتتشكل من سكان مدربين جيدا غالبية وتتواجد فى مستوطنات الضفة الغربية وغلاف غزة.

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