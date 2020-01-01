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كشكش يدافع عن ألوان السموع بالموسم الجديد

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشكش يدافع عن ألوان السموع بالموسم الجديد



الخليل / سما /

واصل نادي شباب السموع, مسلسل صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في الضفة المحتلة 2020-2021.

وتعاقد شباب السموع مع الدولي السابق أحمد كشكش مدة موسم واحد, للدفاع عن ألوان الفريق, عقب نهاية عقده مع شباب الخليل.

ويعدّ كشكش إضافة قوية لشباب السموع, لا سيما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز, ناهيك على أنه يعرف أجواء النادي جيدا, إذ كان قد لعب مع الفريق 3 مواسم خلال الفترة من 2015-2018.

يشار إلى أن فريق شباب السموع أنهى دوري المحترفين في المركز السابع برصيد 32 نقطة خلال الموسم الأخير.

#شباب السموع #أحمد كشكش #دوري المحترفين

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