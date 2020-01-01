شباب السموع يضم المدافع ضيف الله

الخليل / سما /

واصل نادي شباب السموع, مسلسل صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في الضفة المحتلة 2020-2021.

وأعلن السموع تعاقده مع المدافع محمود ضيف الله مدة موسم واحد, عقب نهاية عقده مع جبل المكبر في الموسم الأخير.

ويأتي انضمام ضيف الله لصفوف السموع, بعد رحيل الدولي السابق أحمد حربي عن الأخير خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

ويملك مدافع السموع الجديد, خبرة كبيرة في البطولات الفلسطينية, بعدما أبدع على مدار عدة مواسم برفقة أهلي الخليل, قبل رحيله الصيف الماضي لجبل المكبر.

يشار إلى أن فريق شباب السموع أنهى دوري المحترفين في المركز السابع برصيد 32 نقطة خلال الموسم الأخير.