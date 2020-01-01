  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب السموع يضم المدافع ضيف الله

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب السموع يضم المدافع ضيف الله



الخليل / سما /

واصل نادي شباب السموع, مسلسل صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في الضفة المحتلة 2020-2021.

وأعلن السموع تعاقده مع المدافع محمود ضيف الله مدة موسم واحد, عقب نهاية عقده مع جبل المكبر في الموسم الأخير.

ويأتي انضمام ضيف الله لصفوف السموع, بعد رحيل الدولي السابق أحمد حربي عن الأخير خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

ويملك مدافع السموع الجديد, خبرة كبيرة في البطولات الفلسطينية, بعدما أبدع على مدار عدة مواسم برفقة أهلي الخليل, قبل رحيله الصيف الماضي لجبل المكبر.

يشار إلى أن فريق شباب السموع أنهى دوري المحترفين في المركز السابع برصيد 32 نقطة خلال الموسم الأخير.

#محمود ضيف الله #شباب السموع

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل اتفاق احتواء التصعيد بين حماس واسرائيل: فتح المعابر والبحر وادخال المستلزمات الطبية

حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

بن زايد لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم

بيان ثلاثي إماراتي أمريكي إسرائيلي بشأن معاهدة السلام.. اليك تفاصيله

الصحة تصنف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء.. والبزم: ستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة

سلطة النقد توضح آلية إعادة فتح البنوك في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

فيروس

صحة غزة : حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قلقيلية : وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

المقاومة تمهل اسرائيل شهراً.. ما الجديد في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس ؟

الاحتلال يخفف من قيوده .. إعادة فتح "كرم أبو سالم" وإدخال وقود وغاز طهي

فيروس

تسجيل ٦ اصابات جديدة بكورونا بمخيم البريج وتصنيفه كمنطقة صفراء