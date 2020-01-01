بقاء 9 مرشحين لانتخابات اتحاد القدم

غزة / سما /

بات بهاء مطر أحدث المرشحين المنسحبين من انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية.

وذكرت تقارير صحافية محلية, أن مطر أصبح الخامس الذي يعلن انسحابه من سباق انتخابات اتحاد القدم, بعد باسل عوكل, وعطا المقيد, وسعود حمد, وفريد الخطيب.

وأضحى عدد المرشحين للانتخابات 9 أشخاص, وسيتم اختيار 6 منهم لعضوية الاتحاد, في الانتخابات التي ستجري يوم 11 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن المرشحين التسعة هم صلاح أبو العطا, وياسر رضوان, وسامر ظاهر, وإياد الغلاييني, وفتحي أبو العلا, ومحمد الأغا, ووجدي جودة, وخالد كويك, وكمال السطري.