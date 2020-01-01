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ريال مدريد يحسم مصير خاميس رودريجيز وداني سيبايوس

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحسم مصير خاميس رودريجيز وداني سيبايوس



وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن موافقة نادي ريال مدريد الإسباني على رحيل الثنائي خاميس رودريجيز، وداني سيبايوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم الكولومبي خاميس رودريجيز بالرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد هذا الصيف، خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات النادي الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد قد وافق على بيع الكولومبي خاميس رودريجيز لفريق إيفرتون الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.

كما وافقَ نادي ريال مدريد أيضاً على استمرار إعارة الإسباني داني سيبايوس مع فريق آرسنال الإنجليزي، بعد أن لعب في النادي اللندني الموسم الماضي.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد كان يفكر في الإبقاء على داني سيبايوس مع الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن كان القرار النهائي هو استمرار إعارته لفريق آرسنال.

الجدير بالذكر أن عقد خاميس رودريجيز سينتهي مع فريق ريال مدريد صيف عام 2021، بينما سينتهي عقد داني سيبايوس صيف عام 2023.

#خاميس رودريغز #ريال مدريد #داني سيبايوس #آرسنال #إيفرتون

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