جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء في برشلونة!

وكالات / سما /

ازدادت صفقة انتقاله ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي تعقيداً في الساعات الماضية، لدرجة أن المدرب بيب جوارديولا نصح مواطنه ونجمه السابق بالبقاء في ملعب الكامب نو في الموسم المقبل.

وأرسل ميسي فاكس لإدارة برشلونة يطالب خلاله بتفعيل بند الرحيل المجاني في عقده الذي انتهى في 10 من شهر يونيو الماضي، بحجة ان الموسم تأخر كثيراً بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يكن لديه الوقت للرحيل قبل ذلك.

وترفض إدارة برشلونة بشكل قاطع مطالب ليونيل ميسي، وهي مستعدة للذهاب ضده إلى المحكمة في حال أصر على الرحيل وانتقل إلى نادٍ آخر بشكل مجاني، كما لا تريد الإدارة أيضاً السماح له بالرحيل مقابل مبلغ مالي، وأكدت على أن رحيله سيكون في حال واحدة فقط وهي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية نقلاً عن مصادر بريطانية أن مانشستر سيتي لا يرى نفسه قادراً على التوقيع مع ليونيل ميسي إلا في حال واحدة فقط، وهي التعاقد معه بشكل مجاني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه حتى لو وافق برشلونة على التفاوض بشأن رحيل ميسي، مانشستر سيتي لن يكون قادراً على تحمل تكاليف الصفقة، فمن جهة سيدفع مبلغاً مالياً للنادي الكاتالوني، ومن جهة أخرى سيمنح النجم الأرجنتيني راتباً خيالياً، وهذا أمر غير قابل للتطبيق خصوصاً أن النادي عانى من مشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف مؤخراً.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي كان متحمساً بالبداية للتوقيع مع ميسي، لكن بعد التدقيق في حسابات الصفقة، اتضح أن الصفقة غير ممكنة عملياً إلا في حال توصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة للرحيل بشكل مجاني.

كما أكد راديو كاتالونيا في وقت سابق على أن بيب جوارديولا تحدث مع ميسي أثناء تواجده في مدينة برشلونة قبل العودة إلى مانشستر، وأخبره أن الحل الوحيد أمامه هو الاستمرار في ملعب الكامب نو لأن السيتزنز غير قادر على دفع أي مبلغ مالي مقابل الحصول على خدماته.