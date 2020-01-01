  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إصابة دي ماريا وباريديس بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة دي ماريا وباريديس بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

أثبتت فحوصات فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معاناة لاعبين من الإصابة بالوباء المنتشر في مختلف دول العالم حالياً.

و أجرى الفريق الباريسي فحوصات ” PCR” للاعبيه قبل العودة الرسمية للموسم الجديد في منتصف سبتمبر الجاري.

و ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ، مساء الاثنين ، أن الثنائي المصاب هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا و لياندرو باريديس، دون أن يكشف الفريق الباريسي هوية المصابين حتى الآن.

و لم تظهر أي أعراض للإصابة بكورونا على الثنائي المذكور ، ليدخل دي ماريا وباريديس في فترة عزل صحي منزلي وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة في فرنسا.

و تواجد الثنائي مع باريس في نهائي دوري ابطال أوروبا في الثالث والعشرين من شهر أغسطس في مدينة لشبونة البرتغالية مؤخراً.

و يبدأ الفريق الباريسي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بلقاء لانس يوم العاشر من سبتمبر المقبل، قبل مواجهة مارسيليا في الثالث عشر من الشهر ذاته بعد تأجيل مبارياته في الجولات الأولى للحصول على الراحة الكافية.

#دي ماريا #باريديس #كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل اتفاق احتواء التصعيد بين حماس واسرائيل: فتح المعابر والبحر وادخال المستلزمات الطبية

حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

بن زايد لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم

بيان ثلاثي إماراتي أمريكي إسرائيلي بشأن معاهدة السلام.. اليك تفاصيله

الصحة تصنف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء.. والبزم: ستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة

سلطة النقد توضح آلية إعادة فتح البنوك في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

فيروس

صحة غزة : حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المقاومة تمهل اسرائيل شهراً.. ما الجديد في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس ؟

الاحتلال يخفف من قيوده .. إعادة فتح "كرم أبو سالم" وإدخال وقود وغاز طهي

فيروس

تسجيل ٦ اصابات جديدة بكورونا بمخيم البريج وتصنيفه كمنطقة صفراء

لبنان يعتذر عن استقبال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت