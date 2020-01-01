إصابة دي ماريا وباريديس بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

أثبتت فحوصات فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معاناة لاعبين من الإصابة بالوباء المنتشر في مختلف دول العالم حالياً.

و أجرى الفريق الباريسي فحوصات ” PCR” للاعبيه قبل العودة الرسمية للموسم الجديد في منتصف سبتمبر الجاري.

و ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ، مساء الاثنين ، أن الثنائي المصاب هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا و لياندرو باريديس، دون أن يكشف الفريق الباريسي هوية المصابين حتى الآن.

و لم تظهر أي أعراض للإصابة بكورونا على الثنائي المذكور ، ليدخل دي ماريا وباريديس في فترة عزل صحي منزلي وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة في فرنسا.

و تواجد الثنائي مع باريس في نهائي دوري ابطال أوروبا في الثالث والعشرين من شهر أغسطس في مدينة لشبونة البرتغالية مؤخراً.

و يبدأ الفريق الباريسي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بلقاء لانس يوم العاشر من سبتمبر المقبل، قبل مواجهة مارسيليا في الثالث عشر من الشهر ذاته بعد تأجيل مبارياته في الجولات الأولى للحصول على الراحة الكافية.