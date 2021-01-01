رسمياً.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش حتى يونيو 2021

وكالات / سما /

أعلن نادي ميلان الإيطالي ، في بيان رسمي مساء الاثنين، عن تجديد عقده مع المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش حتى نهاية الموسم المقبل.

و سيبقى السلطان إبرا في صفوف الفريق اللومباردي بموجب العقد الجديد حتى صيف 2021 ما يعني أن اللاعب سيلعب في صفوف ميلان لمدة موسم و نصف بدايةً من يناير الماضي.

و عاد إبرا للروسونيري في يناير 2020 ليلعب حتى نهاية الموسم الماضي ، لكن مردوده الجيد مع الفريق اللومباردي جعل الإدارة تمنحه عقداً جديداً.

و قال ميلان في بيانه الرسمي ” يسر نادي ميلان أن يعلن عن التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى صيف 2021″.

و يستمر إبرا بذلك في رحلته الغير عادية مع الروسونيري، رحلة بدأت بالفوز بلقب الدوري الإيطالي و كأس السوبر الإيطالي، قبل أن يقدم عملاً مميزاً في النصف الثاني من الموسم المنقضي بتسجيل 11 هدفاً في 20 مباراة.

إبرا البالغ من العمر 38 عاماً انضم لزملائه في النادي اللومباردي وللمدرب ستيفانو بيولي في الميلانيلو، و خاض بالفعل أول حصة تدريبية بعد فترة العطلة الصيفية.