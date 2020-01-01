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صحة غزة : حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في البيان اليومي بوفاة المواطن سمير عبد الرحمن مصطفى الخطيب 57 عام في مستشفى شهداء الاقصى قبل نقله لمستشفى الوبائيات وكان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة.

 كما سجلت الوزارة 4 حالات تعافي من مصابي الفيروس، فيما أجرت 1078 فحص عينات جديدة خلال اليوم.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي ارتفع إلى 400 إصابة منها 319 حالة نشطة (286 من المجتمع و 33 من العائدين).

وبلغ عدد المتعافين 76 حالة، فيما سُجلت 5 وفيات منها 4 من داخل المجتمع و1 من العائدين.  

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية لا تزال تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وأضافت: لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.

#الصحة #غزة #فيروس كورونا

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