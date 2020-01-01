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تنمية الخليل ومؤسسة "ACTED" توزعان 500 طرد صحي

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل، ومؤسسة "ACTED" بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الصحي بتمويل من الصندوق الإنساني للارض الفلسطينية المحتلة في المحافظة 500 طرد صحي، لصالح الأسر الفقيرة والمنكشفه في منطقة H2 البلدة القديمة من المحافظة.

وقال مدير مديرية التنمية الاجتماعية خالد اطميزي أن هذا التدخل بناء على توجيهات وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني وضمن خطة عمل المديرية في توفير احتياجات الأسر الفقيرة والمنكشفة.

وأشار عرفات عطاونة نائب المدير العام الى ان جاء توزيع هذه المساعدات في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظة الخليل نتيجة انتشار وباء كورونا والظروف التي تعيشها المحافظة نتيجة سياسات الاحتلال، وتقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود المواطن.

وشكر العطاونة المؤسسات على دعمها الدائم والمتواصل وسرعة استجابتها لاحتياجات الأسر الفقيرة.

 
#وزارة التنمية

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