رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، على خبر إدانة مجلس الوزراء لهبوط الطائرة الإسرائيلية في الإمارات، والتي اعتبرت هذه الخطوة خرقاً فاضحاً للموقف العربي.

كما تناولت الصحف (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، إعلان الحكومة عن موعد بدء العام الدراسي بالتدرج في السادس من أيلول/ سبتمبر القادمت، ووفاة 4 مواطنين من عائلة واحدة في حادث سير قرب بلدة عزون.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-مجلس الوزراء يقرر بدء العام الدراسي بشكل متدرج في السادس من أيلول.

-اشتية يدين هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات ويعتبره خرقاً فاضحاً للموقف العربي.

- 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بـ"كورونا".

-برلماني أوروبي: إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب فرض عقوبات عليها والاعتراف بدولة فلسطين.

-لقاء بين حركة فتح وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

-منازل ومنشآت بلدة الخيل القديمة في صلب أطماع الاحتلال والمستوطنين.

-الشوا: لن يتم الخم من الدفعة المحولة عن شهر تموز للموظفين المقترضين من المصارف.

-الجالية الفلسطينية في تكساس ولوزيانا بخير بعد إعصار "لورا".

-مصطفى أديب رئيسا للحكومة اللبنانية بـ90 صوتا.

-"مبادرة قيرة" في زمن الكورونا.. التضامن الإنساني في أبهى صوره.

القدس:

-وفد إسرائيلي- أميركي يبحث في أبو ظبي توقيع اتفاقيات تعاون تنفيذا لتطبيع العلاقات.

-3 وفيات و525 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

-مصرع أربعة مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية.

-5 قتلى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري.

-الاحتلال يجبر شقيقين من القدس على هدم منزليهما.

-مجلس الوزراء: بدء العام الدراسي بشكل متدرج الأحد.

-بومبيو: أنا واثق من أن دول العالم كلها ستعترف بإسرائيل.

الأيام:

-الحكومة: العودة للمدارس تبدأ الأحد وبالتدريج والمصادقة على تعيين 1900 معلم ومعلمة.

-مصرع 4 مواطنين من عائلة واحدة جراء تصادم مركبتهم مع حافلة للمستوطنين قرب عزون.

-خمسة قتلى بينهم جنديان في قصي إسرائيلي على سورية.

-"الخارجية" تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى مصر.

-الحصيلة الأعلى للوباء: 4 وفيات و875 إصابة جديدة منها 350 في القدس و249 في الخليل و99 في غزة.

-أبو ظبي تستقبل رحلة شركة "العال" التطبيعية.

-كوشنير: واشنطن ستحافظ على تفوق إسرائيل.