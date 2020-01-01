الاحتلال يستولي على كمية من الحجر وطوب البناء جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على كمية كبيرة من الحجر والطوب الخاص في بناء المنازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها رافعتين اقتحمت منطقة الحلقوم غرب البلدة وقامت بالاستيلاء على 15 حزمة من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد فهد شاورية من منزله الذي هو قيد الانشاء، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال هدد المواطن بعدم الاستمرار في بناء منزله، علما أنه تلقى في السابق اخطارا بوقف البناء فيه.