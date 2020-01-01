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الاحتلال يخفف من قيوده .. إعادة فتح "كرم أبو سالم" وإدخال وقود وغاز طهي

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخفف من قيوده .. إعادة فتح "كرم أبو سالم" وإدخال وقود وغاز طهي



غزة / سما /

فتحت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء وغاز الطهي والبضائع الغذائية.

وقال مدير المعبر بسام غبن صباح اليوم الثلاثاء، إن 12 شاحنة وقود مخصص لمحطة التوليد دخلت القطاع، بالإضافة لشاحنات غاز الطهي.

ولفت إلى أن البضائع التي كانت محتجزة خلال الأيام الماضية، سيجري إدخالها يوم غد الأربعاء. 

كما سيتم فتح البحر من جديد أمام حركة الصيادين بعد إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي، وذلك لمساحة 12 ميلًا بحريًا، على أن يوسع في وقت لاحق.

وجاءت إجراءات تخفيف القيود الإسرائيلية بناءً على اتفاق بين حماس والاحتلال برعاية قطر، مقابل وقف البالونات الحارقة والمتفجرة، على أن تسمح إسرائيل بتنفيذ مشاريع مختلفة بالقطاع.

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