استئناف الموسم الدراسي في إسرائيل بشكل جزئي

القدس المحتلة / سما /

افتتح العام الدراسي الجديد في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بالرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا وتسجيل مزيد من الوفيات والإصابات.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن قرابة مليون و400 ألف طالب سيعودون إلى مقاعد الدراسة بصورة جزئية، وفق خطة أعدت من قبل وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة.

واتخذ المجلس المصغر "كابنيت الكورونا" في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، قرارًا بعدم استئناف الدراسة في 23 مدينة ومنطقة صنفت على أنها حمراء، بسبب تسجيل إصابات بشكل كبير فيها، وذلك حتى يوم الخميس المقبل للنظر في القرار من جديد.

ومن أبرز المناطق التي صنفت بأنها مناطق حمراء ومن بينها سكان من فلسطينيي الخط الأخضر، دالية الكرمل، والطيرة، عين ماهل، عمانوئيل، كفر قاسم، عسفيا، اللقية، بيت جن، معاليه عيرون، عبلين، كفربرا، جلجولية، كفر عزا، البطوف، كعبية طباش حجاجرة، جديدة المكر، أم الفحم، جت، طبريا، بيتار عليت، كفركنا، رخسيم وزيمر.

وبلغ عدد المصابين في كافة المناطق الإسرائيلية حتى الليلة الماضية 116596، و 939 حالة وفاة.