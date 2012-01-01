يديعوت تكشف : نتنياهو التقى بن زايد سرًا قبل عامين

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التقى منذ عامين بشكل سري مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، في أبو ظبي.

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء الذي عقد عام 2018، سمح بالكشف عنه بعد أن أعلن نتنياهو أمس أنه عقد لقاءات سرية كثيرة مع عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، أكثر من المتوقع بالنسبة للجمهور والعالم، ولكنه فضل عدم الكشف عنها حاليًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، الذي حضر اللقاء، هو من كان مهندس الترتيبات له.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع عقد في أجواء جيدة، واستمرت العلاقة بين الطرفين حتى بعد الاجتماع ، وقبل نحو عام عقد اجتماع بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وممثلين أميركيين وإماراتيين في واشنطن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها بالإعلام العبري عن هذا اللقاء، حيث كانت صحيفة هآرتس نقلت في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو الماضي عن مصادر دبلوماسية عربية وإسرائيلية، تأكيدها أن نتنياهو التقى مع بن زايد عام 2012 في نيويورك على هامش جلسات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما كشفت صحيفة يسرائيل هيوم في ذات الشهر، عن لقاء جمع نتنياهو وبن زايد سرًا بحضور رئيس الموساد، مشيرةً حينها إلى أن نتنياهو كان على اتصال دائم مع بن زايد.

وكانت الصحيفة المقربة من نتنياهو كشفت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس/ آب المنصرم، عن أن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء علني بين نتنياهو، وبن زايد ولي العهد الإماراتي، وذلك قبل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الجانبين، والذي من المتوقع أن يعقد في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، في واشنطن.