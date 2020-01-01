حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال ولكن بشكل أقل حدة من الأيام السابقة.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين لتشتد الموجة الحارة مجددا، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات الى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.