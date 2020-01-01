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تسجيل ٦ اصابات جديدة بكورونا بمخيم البريج وتصنيفه كمنطقة صفراء

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل ٦ اصابات جديدة بكورونا بمخيم البريج وتصنيفه كمنطقة صفراء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة-قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واشارت في بيان لها وانه بعد تسجيل عدد من الإصابات في مخيم البريج ودراسة الحالة الوبائية فيه فقد تقرر العودة الى تصنيف مخيم البريج كمنطقة صفراء من حيث الخطورة.

واكدت منع الحركة في المخيم الا للضرورة ووفق اجراءات السلامة مع استمرار اجراءات التقصي واجراءات احتواء التفشي.

وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس عن تصنيفات للمناطق في القطاع وفق عدد الإصابات، حيث اعتبرت البريج وسط القطاع، إلى جانب حي تل السلطان والحي السعودي في رفح جنوب القطاع، بأنها مناطق خضراء.

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