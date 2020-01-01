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السفير العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة



غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مؤخراً بين الأطراف، للوصول لاتفاق تهدئة، ووقف التصعيد في غزة.

وأكد السفير العمادي، أن الاتصالات والمباحثات، التي أجراها خلال الأيام الماضية، أسفرت أخيراً عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيداً لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

وأوضح العمادي، أن إعلان التوصل لاتفاق التهدئة، جاء بعد اتصالٍ هاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، المتواجد حالياً خارج غزة، استكمالا للحوارات التي تمت بين السفير العمادي، وبين قيادة حماس بغزة، سعياً من دولة قطر لاحتواء الأوضاع الراهنة وتجنيب سكان قطاع غزة ويلات الحروب، وتشديد الحصار، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.

وقال العمادي: "إن قيادة حماس في غزة، كانت على قدر عالٍ من المسؤولية، حتى توصلنا لهذا الاتفاق، مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة، التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة".

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