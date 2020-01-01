سانا: قتيلان وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع في سورية

دمشق /سما/

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، هجوما على مواقع في سورية، تسببت بمقتل شخصين وإصابة 7 جنود تابعين للنظام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا").

وأعلنت "سانا" أن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تتصدى لأهداف معادية في سماء جنوب دمشق". وأشارت تقارير إلى سماع دوي انفجارات في سماء الجولان السوري المحتل.

وذكرت سانا أن "العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل"، وأفادت تقارير سورية بأن "الغارات الجوية المعادية تستهدف محيط منطقة الكسوة جنوب دمشق".